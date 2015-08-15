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Jandarma karakoluna silahlı saldırı: 2 asker yaralı

Saldırıda yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

15 Ağustos 2015 21:58

Ağrı Dağı eteğinde bulunan Korhan Jandarma Karakol Komutanlığına düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı Dağı eteğinde bulunan Korhan Jandarma Karakol Komutanlığına, bir grup terör örgütü PKK mensubunca uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Açılan ilk ateşte 2 askerin hafif şekilde yaralandığı saldırıya askerler anında karşılık verdi. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Saldırıda yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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