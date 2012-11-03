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Jandarma karakoluna saldırı: 1 şehit

Duru Jandarma Karakolu Narlı üs bölgesine PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

03 Kasım 2012 11:20

Diyabakır'da bir jandarma karakoluna PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Lice ilçesindeki Duru Jandarma Karakolu Narlı üs bölgesine PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl karayolu Hani yol ayrımında bulunan Duru Jandarma Karakolu'na Narlı üs bölgesine sızma girişimde bulunan PKK'lılar, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Üste görevli askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. 2 saat süren çatışma sırasında 2 PKK'lı da öldü.

Saldırı sonrası başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.


Siirt'te el yapımı patlayıcı


Öte yandan Siirt'in Eruh ilçesindeki operasyonlar sırasında araziye döşenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Yapılan açıklamada Bilgili köyü kırsalında bulunan patlayıcının olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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