Jandarma karakolu önünde keşif, güvenlik gerekçesiyle yapılamadı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, 5 yıl önce bir grubun kalekol yapımını gerekçe göstererek, yaptığı protesto gösterisi sırasında Medeni Yıldırım\'ın vurularak, öldürülmesine ilişkin tutuksuz yargılanan asker Adem Çiftçi\'ye verilen beraat kararının Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nce bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamaya devam edildi. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ilişkin Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen yazıya cevap verildiğini ve güvenlik gerekçesiyle keşif yapılamadığının bildirildiğini belirtti.

Lice\'nin Kayacık köyünde, 28 Haziran 2013 tarihinde, kalekol yapımına karşı gelen grubun protesto gösterisi sırasında çıkan olaylarda Medeni Yıldırım\'ın öldürülmesi, 8 kişinin de yaralanmasıyla ilgili tutuksuz yargılanan ve \'haksız tahrik altında olası kastla adam öldürme\' suçundan 18 yıla kadar hapsi istenen er Adem Çifti (23), 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan duruşmada beraat etti. Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce verilen karardan sonra Yıldırım ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, soruşturmanın eksik yürütüldüğü, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

İSTİNAF MAHKEMESİ, KEŞİF YAPILMASINI İSTEDİ

Baydemir\'in temyiz talebini inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1\'inci Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin, sanık er Adem Çiftçi hakkında 15 Eylül 2017\'de verdiği beraat kararı, yargılamada eksik inceleme ile değerlendirme yapıldığı ve delillerin eksik toplandığı gerekçeleriyle bozuldu. İstinaf Mahkemesi, gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması için olay yeri krokisi, güvenlik kamerası görüntüleri, tanık beyanları, sanık ifadesi ve olay yerindeki bulgular birlikte değerlendirilerek, Adli Tıp ve balistik uzmanı bilirkişiler hazır bulundurulup, manken kişiler de kullanılarak, uygulamalı keşif yapılmasına karar verdi. Karakoldaki nizamiye nöbetçi kulübesi ve burada bulunan otomatik silahın yüksekliği ile olay yerinin eğimi tespit edilerek, ateş edilen yerin ve atış mesafesinin belirlenmesiyle sanığın nöbet tuttuğu nizamiye nöbetçi kulübesinden ateş açıldığı iddia edilen yerden maktulün otopsi raporunda belirtildiği şekilde sağdan sola ve açısal olarak aşağıdan yukarı seyirle yaralanıp yaralanmayacağının mümkün olup olmadığı hususunda da rapor aldırılması gerektiğine hükmedildi.

OLAY YERİNDE KEŞFE GÜVENLİK ENGELİ

Bozma kararının ardından sanık Adem Çiftçi\'nin yeniden yargılanmasına Diyarbakır 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 21 Aralık 2017 tarihinde başlandı. Mahkeme heyeti, Yıldırım’a hangi yönden ateş edildiğinin tespiti için olayın meydana geldiği Kayacık Jandarma Komutanlığı önünde, Adli Tıp ve balistik uzmanı bilirkişiler gözetiminde uygulamalı keşif yapılmasına karar verip, keşfin yapılması için Lice Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat yazdı. Davanın bugün görülen 2\'nci celsesinde dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'ne yazılan talimata cevap verildiği ve güvenlik nedeniyle keşif yapılamadığının bildirildiğini söyledi.

\'BİNLERCE ASKERİN BULUNDUĞU YERDE KEŞİF YAPILAMAMIŞ\'

Yıldırım ailesinin avukatları Mehmet Emin Aktar ve Reyhan Yalçındağ Baydemir, keşif yapılamamasına tepki gösterdi. Aktar, \"Jandarma karakolu açık ve görev yaptıkları halde güvenlik nedeniyle keşif yapılmadığı belirtilmiştir. Keşfin bizzat mahkemece yapılmasını istiyoruz. Aylardır Lice’nin orta yerinde, binlerce askerlerin bulunduğu yerde, güvenlik nedeniyle keşif yapılamadığı belirtilmiştir\" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilerek, önceki ara kararda olduğu gibi olay yerinde güvenlik önlemleri sağlanarak, İstinaf Mahkemesi\'nin bozma ilamı da gözetilerek, bilirkişiler aracılığıyla keşif yapılmasının istenilmesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.

JANDARMA: BÖLGEYE OPERASYONLAR DIŞINDA GİDİLMESİ İMKANSIZ

Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'nce daha önce gönderilen talimat yazısı doğrultusunda Lice Jandarma Komutanlığı\'ndan, Medeni Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği Kayacık Jandarma Karakolu önünde, 12 Şubat günü yapılacak uygulamalı keşif için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istenmişti. Kayacık Jandarma Karakolu tarafından 7 Şubat\'ta Lice Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda, karakol önünde yapılacak keşfin güvenliğinin alınmasının \'imkansız\' olduğu belirtilmişti. Bölgeye operasyonel faaliyetler hariç gidilmesinin mümkün olmadığı belirtilen yazıda, \"Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilecek adli ve mülki görevlerde güncel istihbarı bilgiler değerlendirilmekte, terör eylemlerinin önüne geçmek maksadıyla faaliyetin yeri ve zamanı konusunda gizlilik prensibine dikkat ederek görevin özelliğine ve günün en uygun saatlerinde (gerektiğinde gece) en uygun güzergahtan (gerekirse yaya intikalinde) planlama yapılmaktadır. Alınan tedbirlerin güvenlik risklerini tamamen kaldırılması mümkün olmayıp mayın, el yapımı patlayıcı ve benzeri terör saldırıları neticesinde zayiat verilebilmektir. Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın bulunduğu yer ve mahallenin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı keşif güvenliğinin alınmasının imkansız olduğuna dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek hazır bulunanlarca müştereken imza altına alınmıştır\" denildi.



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