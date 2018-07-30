Jandarma kamu hastanelerinde görev alacak; uygulama ilk kez Samsun'da başladı

Sağlık alanında şiddetin önüne geçebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hastane polislerinin yanı sıra güvenlik amacıyla jandarma da görevlendirildi. Samsun'da 3 kamu hastanesinde jandarma personelleri polis memurları ile görev almaya başladı.

Sağlık alanında yaşanan şiddetin artış göstermesi sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra polis ile birlikte jandarma da görevlendirildi. Samsun'da başlayan uygulamada Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde jandarma personelleri polis memurları ile görev alıyor. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor. Herhangi şiddet olayının da jandarma personeli polisle birlikte hareket ederek duruma müdahale edecek.