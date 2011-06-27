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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: "BELGELER İMHA EDİLMEDİ" ANKARA (A.A)

27 Haziran 2011 14:23

-JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: "BELGELER İMHA EDİLMEDİ" ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, 1994'te Tunceli'de intihar ettiği öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu ile ilgili bazı belgelerin Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Mehmet Çörten'in emri ile İzmir İl Jandarma Komutanlığınca imha edildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetedeki ''Şüpheli İmha'' başlıklı haberle ilgili komutanlık tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''İnceleme sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve beraberindeki heyetin, Komutanlığımız bilgisi dahilinde, 21-27 Mayıs tarihlerinde Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı ve bağlısı il jandarma komutanlıklarında yerinde eğitim ve denetim faaliyeti icra ettiği, bu zaman dilimi içerisinde 21-22 Mayıs tarihlerinde İzmir İl Jandarma Komutanlığının da ziyaret edildiği, bu faaliyetin her yıl yapılan ve bütün İl Jandarma Komutanlıklarını kapsayan rutin bir faaliyet olduğu, ayrıca bu faaliyet esnasında 17 yıl önce vefat eden Tunceli eski İl Jandarma Komutanı Albay Kazım Çillioğlu ile ilgili evrakın yakılarak imha edildiği iddia ve yorumlarının gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır.'' Bir gazetedeki haberde ''Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Çörten'in gece yarısı İzmir'e gelerek Albay Çillioğlu ile ilgili olduğu iddia edilen yaklaşık bir traktör kasası dolusu evrakı sözlü emir vererek imha ettirdiği'' ileri sürülmüştü.

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