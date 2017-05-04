Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Star Wars paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Star Wars Günü'nde, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım güldürdü. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'ne gönderme yapılan paylaşımda, 'StarWarsDay' hashtagine yer aldı.

"Karanlık güçlerin korkulu rüyası jandarma" mesajı ile paylaşılan görselde, Star Wars filminden bir kare ve bir Jandarma personeli yer aldı.