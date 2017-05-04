T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Star Wars paylaşımı

"Karanlık güçlerin korkulu rüyası jandarma"

04 Mayıs 2017 20:29

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Star Wars Günü'nde, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım güldürdü. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü'ne gönderme yapılan paylaşımda, 'StarWarsDay' hashtagine yer aldı. 

"Karanlık güçlerin korkulu rüyası jandarma" mesajı ile paylaşılan görselde, Star Wars filminden bir kare ve bir Jandarma personeli yer aldı.

 

ETİKETLER

Jandarmastar wars
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-05-04T20:29:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/jandarma-genel-komutanligindan-star-wars-paylasimi,402698","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/jandarma-genel-komutanligindan-star-wars-paylasimi,402698"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24