Jandarma Genel Komutanlığı'nda yangın

Jandarma Genel Komutanlığı binasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Darbe teşebbüsü sırasında Özel Harekat polisleri, Jandarma Genel Komutanlığı binasındaki darbecilere operasyon düzenledi.



Bazı kapıların koçbaşı ile kırılarak girildiği binadaki operasyonda, rütbelilerin de arasında bulunduğu yaklaşık 200 asker gözaltına alındı.



Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeye teşebbüs eden askerlerin gözaltına alınmasına yönelik operasyon sırasında bilinmeyen nedenle Jandarma Genel Komutanlığı binasında yangın çıktı.

Binadan az miktarda duman çıkmaya devam ediyor. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

