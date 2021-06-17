Jandarma Genel Komutanlığı'ndan "Oğuzhan Asiltürk’ün yeğenine ihale verildi" iddiasına ilişkin açıklama

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Jandarma'nın bir ihalesini 10 yıldır olduğu gibi kazanan MRD Bilişimin, İçişleri tarafından diskalifiye edildiğini ve Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğenine verdiğini öne sürdü. Şirket ve Jandarma iddiayı yalanladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetedeki köşe yazısında ve aynı köşe yazısı kaynak gösterilerek bazı basın yayın organlarında, "İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığının yaptığı bir ihale kısa süre önce sonuçlandı. Bu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD Bilişim Şirketi kazanıyordu ki son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandı. Ancak ne olduysa oldu… Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı, ihaleyi kazanmasına rağmen MRD Bilişim Şirketini diskalifiye etti." şeklindeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bahsi geçen ihalenin jandarma istihbaratının teknik altyapı donanım güncellemesi için üç yılda bir düzenli yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2020 yılı Kasım ayında yapılan ihaleye katılması amacıyla 9 firmaya davetiye mektubu gönderildiği, ihale günü istekli 7 firmanın ihaleye iştirak ettiği bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Teknik şartnameye göre yapılan kontroller neticesinde ihale şartlarını karşılayan, aralarında MRD Bilişim Şirketi ve Forte Bilişim Şirketinin de olduğu 4 firma ile ihale sürecine devam edilmiştir. İhalenin devamında fiyat iyileştirilmesi kapsamında açık eksiltme usulüne geçilerek firmalardan fiyat tekliflerini düşürmeleri istenmiştir. Açık eksiltmenin 28’inci turunda diğer firmaların ihaleden çekilmesiyle 3 milyon 780 bin ABD doları ile en iyi teklif veren MRD Bilişim Şirketi ihaleyi kazanmıştır. Akabinde aynı firma ile yapılan pazarlık sonucunda ihale 2 milyon 430 bin 714,26 dolar tutar karşılığında MRD Bilişim Şirketinde kalmıştır. Sonuç olarak, 4 Aralık 2020 tarihinde MRD Bilişim Şirketi ile sözleşme imzalanmış, Forte Bilişim Şirketi ile herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Köşe yazısı ve haberlerde iddia edildiği gibi İçişleri Bakanlığınca MRD Bilişim Şirketinin diskalifiye edilmesi ve ihalenin Forte Bilişim Şirketine verilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu olmayıp iddia edilen hususlar tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir."

"Söz konusu asılsız iddiaların Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapılıyormuş izlenimi yaratmak, bu vesileyle kamuoyunu yanıltmak ve kamuoyu nezdinde Komutanlığın saygınlığına gölge düşürmek maksadıyla yazıldığının değerlendirildiği" belirtilen açıklamada, "Bu asılsız iddiaları ileri sürenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihaleye dikkati çeken Orhan Uğuroğlu, söz konusu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır "MRD Bilişim Şirketi"nin kazandığını, son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandığını ancak İçişleri Bakanlığı’nım aniden, "MRD Bilişim Şirketini" diskalifiye ettiğini söyledi.

Uğuroğlu yazısında ayrıca, Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na göstereceği adaya dikkati çekerek, “Aday kim? AKP döneminde TÜBİTAK, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'de müşavirlik görevlerinde bulunan Yeni Şafak'ta yazıları da yayınlanan Erdoğan'a da çok yakın bir isim: Prof. Dr. Mete Gündoğan” demişti.