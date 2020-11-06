Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 89 kişi hakkında, FETÖ'nün 'mahrem imamı' suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları iddia edilen 29'u çeşitli kamu kurum / kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olmak üzere 89 'mahrem imam' şüphelinin, Ankara merkezli 37 ilde, 6 Kasım tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.