Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bursa'da

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA), Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 2002-2004 yılları arasında İl Jandarma Alay Komutanlığı yaptığı birliği ziyaret etti. Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulunan Arif Çetin, daha sonra huzurevi ve bir şehit ailesinin evini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2002-2004 yılları arasında Alay Komutanlığını yaptığı Bursa’ya geldi. Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret eden Arif Çetin daha sonra iki yıl görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı’na geldi. Orgeneral Arif Çetin daha sonra Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na geçerek incelemelerde bulunup öğrencilerin derslerine katılıp öğle vakti öğrencilerle birlikte karavanadan yemek yedi. Çetin, \"Şanlı bayrağımızı yurdun dört bir köşesinde dalgalandırarak milletimizin hizmetinde emniyet ve asayişi sağlama görevi yürütmekteyiz. Bu okulda yetişen 1670 Astsubay öğrencimizi teşkilatımız saflarına katarak daha güçlü olacağız\" dedi.

Orgeneral Arif Çetin daha sonra Osmangazi ilçesinde oturan 2015 yılında Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Bahadır Aydın’ın ailesini ziyaret etti. Şehit Babası Muhsin Aydın tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, \"Evlatlarını vatan uğruna şehit verdiklerini, tüm askerlerin ve jandarma personelinin kendisinin birer evladı olduğunu\" söyledi.

Ali Osman Sönmez Huzurevi\'nde kalan yaşlıları da ziyaret ederek çiçek veren ve sohbet eden Orgeneral Arif Çetin, meslek hayatı boyunca Bursa’nın kendisi için önemli bir yer olduğunu belirtti.

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