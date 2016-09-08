Jandarma Genel Komutanı: Teröristler Kaletepe'den tamamen sökülüp atıldı

Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, eylül ayı başından beri Çukurca'da devam eden operasyonlara ilişkin " Teröristler Kaletepe'den tamamen sökülüp atıldı" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Gürel, Valiler Toplantısı öncesinde gazetecilere Çukurcu'daki operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonların devam edeceğini söyleyen Güler "Teröristlerin yuvalandığı 12 noktaya belirli bir takvim içinde girilecek" şeklinde konuştu.

Operasyonlarda önemli sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Gürel "Çukurca'da çok önemli sonuçlar aldık, ölüm kalım savaşı veriliyor" ifadesini kullandı.

Orgeneral Yaşar Güler IŞİD'in temizlenmesi için Rakka ve Musul'a da operasyon yapılması gerektiği görüşleri ile ilgili; "İyi değerlendirilmesi gerek" ifadesini kullandı.

Yaşar Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir ölüm kalım savaşı veriliyor. Kuzey Irak'tan girerek terör saldırıları için hazırlık yapan PKK'lıların sınır güvenliği açısından bölgedeki en önemli nokta olan Kaletepe'den tamamen sökülüp atıldı. Sadece Çukurca değil bölgede tespit edilen 12 nokta tamamen temizlenecek. Kars, Bingöl, Tunceli, Şırnak ve Ağrı'daki krtik bölgeler, örgütün girdiği adresler belli bir takvim içinde tek tek girilerek temizlenecek"