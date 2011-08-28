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Yaşam

Jandarma erin baba ocağında yas ERMENEK (A.A)

28 Ağustos 2011 21:38

-Jandarma erin baba ocağında yas ERMENEK (A.A) - 28.08.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan 3 askerden biri olan jandarma er Murat Başçı'nın Karaman'ın Ermenek ilçesindeki evinde yas var. Şemdinli ilçesinin Öveçli köyü yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, şehidin babası Yüksel Başçı'nın Seyran Mahallesi'ndeki evine gelerek aileye bilgi verdi. Haberi alan şehidin yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşarken, ailenin bazı fertleri sinir krizi geçirdi.  Tecilini bozdurarak vatani görevini yapmak üzere asker ocağına giden 25 yaşındaki Başçı'nın, 2006 yılında hayatını eşi Fadime ile birleştirdiği ve 7 aylık Ali Mirza adını verdikleri bir erkek çocukları olduğu bildirildi. Şehit Murat Başçı'nın 7 aylık oğlunu görmek için bir ay önce izne geldiği belirtildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yola önceden döşenen mayının askeri konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

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