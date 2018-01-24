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Jandarma er, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından gözaltına alınanların sayısı 100'e yaklaştı,

24 Ocak 2018 18:38

Elazığ Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Er D.Ö., terör örgütü PKK/KCK’yı sosyal medya üzerinden övme” ve “Türk milletini ve Cumhuriyetini alenen aşağılama” suçlarından tutuklandı. Zorunlu askerliğini yapan D.Ö., sosyal medya hesabından “PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği, D. Ö.’nün tutukluluğuna karar verdi. 

TIKLAYIN - 'Afrin' paylaşımları nedeniyle 40'ı aşkın kişi gözaltında

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasının ardından, aralarında gazeteciler ve HDP’li, İHD’li yöneticilerin de bulunduğu yüze yakın kişi gözaltına alındı. Afrin harekâtına karşı çıkan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alın T24 yazarı Nurcan Baysal, bugün serbest bırakılırken; son bir haftada Muğla, Bodrum’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Ay ile HDP üyesi Mehmet Polat ve Kayseri’de emekli öğretmen Ali Ulvi Oğur tutuklandı.

Cezaevindeki gazeteci sayısı 156'ya yükseldi

Öte yandan, 21 Ocak günü Van’da gözaltına alınan gazeteci İdris Yılmaz ve 22 Ocak günü Ankara’da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın ile 16 Ocak’tan beri gözaltında bulunan Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül’ün dün çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmalarının ardından; Türkiye’de cezaevindeki gazeteci sayısı 156’ya yükseldi.

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