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Jandarma Er Ramazan Akın, Ağrı'da toprağa verildi  AĞRI (A.A)

21 Ekim 2011 04:57

-Jandarma Er Ramazan Akın, Ağrı'da toprağa verildi  AĞRI (A.A) - 21.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan Jandarma Er Ramazan Akın, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle, memleketi Ağrı'da toprağa verildi. Askeri uçakla Erzurum'a, buradan da karayoluyla Ağrı'ya getirilen şehidin naaşı, kentin girişinde Ulaştırma Bakanı Yıldırım ve beraberindekiler tarafından karşılandı. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı daha sonra kalabalık araç konvoyu eşliğinde Hamur ilçesine bağlı Aşağı Yenigün köyündeki baba ocağına getirildi.  Ambulanstan askerlerin omzunda indirilen şehidin naaşını gören acılı anne Sakine Akın ile şehidin ailesi Kürtçe ağıtlar yaktı. Akın ailesi ve şehit yakınlarının Kürtçe ağıtlar yakarak ağlamaları, törende bulunanları duygulandırdı.  Şehidin cenaze namazını Ağrı Müftü Vekili Abdullah Eroğlu kıldırdı. Kılınan namazın ardından şehit Akın'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.  Defin sırasında gözleri dolan Bakan Yıldırım, şehidin babası ve aynı zamanda köy muhtarı olan Mehmet Akın'ın elini uzun süre tutarak, teselli etmeye çalıştı. Cenazenin defnedilmesinden sonra taziye çadırına geçen Yıldırım ve beraberindekiler, şehidin babası Akın'a başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Yıldırım burada acılı baba Mehmet Akın'a Türk bayrağı hediye etti.

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