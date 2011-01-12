Jandarma er Cemal Yalın'ı polis şehit etti

T24

PKK ARACI ZANNETTİLER



Diyarbakır'da, PKK'lı zannettikleri er Cemal Yalın'ı vurmakla suçlanan 10 polis hakkında, "kasten adam öldürmek" suçundan fezleke düzenledi. Sabah gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 5 Ağustos 2010'da meydana gelen olayda; PKK'lılar, özel harekat polislerinin bulunduğu noktaya saldırdı. Bu sırada er Cemal Yalın'ın, kullandığı minibüsün taranması sonucu şehit olduğu açıklandı. Ancak otopsi raporları ve bazı tanık ifadelerine göre Yalın'ın, PKK'lıların ateşi sonucu değil polis kurşunuyla öldüğü şüphesi doğdu. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı da, düzenlediği fezlekede 10 polisi kusurlu buldu. Fezlekeye göre, PKK'lılar polis noktasına saldırınca, telefonla ilçe emniyet amiri İltekin Karahan'ı arayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Çölgeçen "Oraya geliyorum" dedi. Ancak emniyet amiri, çatışma anındaki bağırışlar ve silah sesleri nedeniyle yüzbaşının söylediklerini tam olarak anlamadı. Yüzbaşı Çölgeçen, daha sonra posta eri Kayhan Kuzu'yu da yanına alarak, er Cemal Yalın'ın kullandığı minibüsle yola çıktı. Camları siyah filmle kaplı, sivil plakalı minibüs, karakolun yanında durdu. Bir süre sonra silah sesleri kesilince ve vatandaşlar normal yaşamına dönünce yoluna devam eden jandarma minibüsü, ilçe emniyet müdürlüğüne geldi. PKK'lıların sızma ihtimaline karşı özel harekât noktasında pusuda bekleyen polisler, farları açık olan sivil plakalı olan minibüse 'dur' ihtarında bulundu.Ancak sürücü yoluna devam edince, minibüsü PKK'lıların bomba yüklü aracı zanneden polisler, önce havaya doğru uyarı ateşi açtı. Polisler, hızını kesmeyen ve bariyerleri geçen minibüse ateş açtı. Bu ateş sonucu ağır yaralanan er Cemal Yalın, kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde şehit oldu. Olay yerinde ise çok sayıda polisin silahına ait boş kovan bulunduğu belirtildi. Polisler, saldırı anında silahları rastgele alarak mevzilendiği için; er Cemal Yalın'ı hangi polisin şehit ettiği belirlenemedi. Fezlekede, polislerin meşru savunma koşulları içinde kendilerine yönelik bir saldırıyı bertaraf etmek amacıyla, bilmeden jandarma aracına ateş açtığı ve er Cemal Yalın'ın ölümüne neden olduğu belirtildi. Polisler için "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlanması talep edildi. Yalın'ın Antalya'daki ailesi de polislere açılacak davaya müdahil olarak katılmak için savcılığa başvurdu.