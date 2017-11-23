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Jandarma ekiplerinden kaçakçılara operasyon

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalarda 155  kol saati, 1470 makyaj malzemesi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi

23 Kasım 2017 18:59

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalarda 155  kol saati, 1470 makyaj malzemesi ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı\'nca; kaçakçılıkla mücadelesi kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 2 şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu.  Otobüslerde yapılan aramada H.B.\'ye ait 2 gram kubar esrar ve Ü.Ü. tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen faturasız 155 kol saati, 1470 paket makyaj malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, olayın şüphelileri ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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