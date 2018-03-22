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JANDARMA “AVCI" İLE YAKALADI

  Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilogram eroin ele geçirildi

22 Mart 2018 12:42


 
Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuları bulan dedektör köpeği Avcı, başarısını  jandarma personeliyle birlikte \"bingo\" yaparak kutladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Doğu illerinden getirilen uyuşturuların İstanbul\'a dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve Esenyurt\'ta kaldıkları yeri belirleyen jandarma site çevresinde önlem aldı. Akşam saatlerinde teslimat yapılacağını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla V.K., C.Ö., ve E.T.,\'yi gözaltına aldı. 

“AVCI\"NIN SEVİNCİ
Şüphelilerin kaldığı evde arama yapıldı. Aramalara jandarma dedektör köpeği “Avcı\" da katıldı. Avcı\'nın bir dolaba tepki vermesi üzerine dolapta bulanan valizde inceleme yapıldı. Valizde 25 kilogram eroin bulundu. Avcı, jandarma personeliyle birlikte \"bingo\" yaparak başarısını kutladı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
JANDARMA KAMERASI
-Eve girmesi
-Avcı\'nın arama yapması
-Tepki vermesi
-Valizin açılması
-Uyuşturucuların bulunması
-Avcı\'nın bingo yapması
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

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