Jandarma aracında 4 kurşun yedi

T24- Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde hasımlarından kaçan 28 yaşındaki Özkan Görmüş (28), yardım isteyerek sığındığı jandarma aracının içinde vurularak öldürüldü.





Dün öğle saatlerinde Kürtün’ün Taşlıca Köyü’nde, babası Eyüp Görmüş ile birlikte camiye giden Özkan Görmüş’ün yolu Merkez Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan Güzel Ailesi tarafından kamyonla kesildi. Korkuya kapılıp otomobilinden inen ve babasıyla birlikte kaçan Görmüş, cep telefonundan jandarmayı arayarak yardım istedi.





Özkan Görmüş ile kardeşleri Özgür ve Kibar Görmüş, kısa süre sonra gelen jandarma aracına bindirilerek Merkez Mahallesi’ne götürüldü. Bu sırada Güzel Ailesi’nin öfkeli fertleri aracın çevresini sardı.



‘Çocuğumuzu koruyamadınız’ öfkesi

Taş ve sopalarla aracın çevresini kuşatan gruba müdahale eden jandarma, gerginliğin tırmanmasını önleyemedi. Birkaç kişi araçtaki kardeşlerden 17 yaşındaki Özgür Görmüş’ü dışarı çıkartarak dövdü. Aracın arkasına yaklaşan Cafer Güzel ise belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşleyerek Özkan Görmüş’ü vurdu. Görmüş, sırtına isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. Cafer Güzel ise kargaşadan yararlanarak kaçtı. Jandarmalar, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Özkan Görmüş ise kurtarılamadı.



Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağladığı ve bekâr olduğu öğrenilen Özkan Görmüş’ün jandarma aracında cinayete kurban gitmesi, yakınlarını isyan ettirdi. Yaklaşık 40 kişilik bir grup, Kürtün Jandarma Komutanlığı binası önünde toplandı. “Çocuğumuzu size teslim ettik, koruyamadığınız” diye bağıran grup daha sonra dağıldı. Jandarma, Görmüş’ü vurup kaçan Cafer Güzel’i arıyor.



