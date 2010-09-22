'Jammer’lar bizi darmadağın etti

T24 - ÖSYM sınav çetesinin, polis tarafından kameralarla adım adım izlendiği ortaya çıktı. Hatta emniyet güçleri, çetenin sınava girenlere verdiği kopyayı, sinyal bozucu ‘jammer’ cihazlarıyla engelledi. Dinlemede şüphelilerden biri, çete liderine, telefonlar kesildiği için ‘darmadağın olduklarını’ iletti.



Gözler, KPSS eğitim bilimleri sınavının iptaline yol açan kopya skandalına kilitlenmişken, polis, bambaşka bir kopya çetesini ortaya çıkardı. Polis Meslek Yüksek Okulu sınavında kopya çekildiği ihbarı ile yaklaşık 6 ay önce harekete geçen polis, sınav çetesinin üyelerini adım adım izledi.

ÖSYM’nin düzenlediği TUS, LYS, LGS, YGS ve ALES sınavlarında kopya çekildiği teknik takiplerle ortaya çıkarıldı. Polis, izlediği çete üyelerinin, “Telekulak” yöntemiyle kopya çekmelerini, “jammer”larla engelledi.





Buluşmaları kaydedildi



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan Kısa’nın yönettiği soruşturmada, çete üyeleri ve sınavda kopya çeken kişiler 6 ay süreyle teknik takibe alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosu ekipleri, şüphelileri yaptıkları toplantıları kamerayla kayda aldı, delilleri savcılığa sundu.



Polisten ilginç taktik



Polis, soruşturmanın sekteye uğramaması için çeteyle ilgili delil toplarken, diğer yandan da sınavlarda kopya çekilmesini önlemek için tedbirler aldı. Polis, takip ettiği çete üyelerinin girdiği sınavlarda, şüphelilerle kopyacılar arasındaki elektronik haberleşmeyi engellemek için ilginç yöntemlere başvurdu.



21 Mart’ta gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’na (ÜDS) soruları kaydetmek için giren çete üyesi Z.B.’nin, kopyacılara ulaşmasını engellemek amacıyla sınavın gerçekleştirildiği okulun çevresine sinyal bozucu jammer cihazları yerleştirildi. Jammer cihazı çalıştırılınca Z.B. ne kopya bekleyenler ne de diğer çete üyeleriyle irtibat kurabildi. Sınavdan çıktıktan sonra çete lideri olduğu iddia edilen O.A.U.’yu telefonla arayan Z.B.’nin, her yere jammer koyulduğunu, darmadağın olduklarını ve operasyonun bozulduğunu anlattığı da dinlemelerde belirlendi.







Kâğıtlarda ‘çizik’ yok



Soruşturma kapsamında şüphelilerin kopya çektiğinin delillendirilmesi amacıyla polis, ÖSYM’den şüphelilerin sınav kâğıtları ve soru kitapçıklarını aldı. Savcılıkta yapılan ilk incelemelerde soru kitapçıklarında, çete üyelerinin özel cihazlar aracılığıyla bildirdiği cevap şıklarının işaretlendiği, bunların daha sonra optik cevap anahtarlarına geçirildiği belirlendi.



