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'Jammer kullanıldığı zaman haberleşemiyoruz'

Umur Talu adını açıklamadığı Bingöl saldırısında görev yapan komutanın yaptığı açıklamalara yer verdi

28 Eylül 2012 19:59

Umur Talu, Bingöl’de asker sevkiyatı sırasında PKK’lıların baskınına uğrayan ve 10 askerin şehit olduğu 70 askerin de yaralandığı konvoydaki komutanla konuştu.

Umur Talu’nun Habertürk gazetesinde “Köstebek mi var, tavşan mı, sülün mü?” başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2012) yazısında konvoyun başındaki komutanın değerlendirmelerine yer verildi.

Adı açıklanmayan komutan, asker sevkiyatı sırasında telsizlerin PKK’lılar tarafından dinlenebildiğini, bunu engellemek için jammer (sinyal bozucu) kullanıldığını söyledi. Ancak, jammer kullanıldığı zamanda ise askerlerin kendi aralarında haberleşemediğine de dikkat çekti.

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