'Jammer getirdiniz mi?'

T24 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın ‘dinleme’ esprisi damgasını vurdu: Vural, "Görüşmeler internette yayınlanır diye endişe ettim. Ama Adalet Bakanı jammer getirmiştir" dedi; Ergin ise "Yok öyle bir şey, nereden çıkardın" şeklinde yanıt verdi.



Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’dan oluşan AKP heyeti dün MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Göüşmeye MHP kanadından Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Başkan Yardımcıları Faruk Bal, Münir Kutluata Tunca Toskay katıldı.



AKP'liler “gergin” girdikleri görüşmede MHP ile uzlaşmaya varılması üzerine rahatlamış olarak çıktılar. Bu durumu AKP'li Çelik, “Görüşmeler pozitif bir iklimde geçti. Hoşça vakit geçirdik” şeklinde özetledi.



Görüşmede taraflar, anayasanın değişmesi konusunda toplumda büyük beklenti ve mutabakat oluştuğu konusunu karşılıklı teyit ettiler.



MHP, anayasa değişikliğine ilişkin tespit ve yaklaşımını şöyle özetledi:



“Anayasa çalışmaları mutlaka Meclis zemininde, Meclis Başkanı’nın başkanlığında yürütülmeli. Uzlaşma Komisyonu’nun başkanı Meclis Başkanı olmalı ve her toplantıya bizat Cemil Çiçek başkanlık etmeli. Anayasa konusunda teklif veren, hazırlık yapan tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmalı.”





Vural'dan espri



Milliyet'in haberine göre; görüşmeye Vural’ın “jammer” esprisi damgasını vurdu. Medyaya açıklama yapılıp yapılmayacağı, hangi bilgilerin aktarılacağı konuşulurken Vural, “Son dönemde bütün görüşmeler internete düşüyor, biliyorsunuz partimizde dinleniyordu. Şimdi bu görüşmeler de internette yayınlanacak diye endişe ettim. Ama yok yok düşmez diye düşünüyorum. Artık burada bir yanda Adalet Bakanı, bir yanda açılımdan sorumlu başbakan yardımcısı var. Herhalde gerekli önlemleri almışlardır. Herhalde Adalet Bakanı dışarı bir Jammer falan koydurmuştur” dedi. Bir an şok yaşayan Ak Partililer Vural’ın esprili konuşmasını sürdürmesi üzerine gülüştüler. Ergin gülerek, “Yok öyle bir şey nereden çıkardın” karşılığını verdi.





