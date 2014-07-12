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Spor

James Rodriguez: Real Madrid'e gözü kapalı gelirim

Fransa'nın Monaco kulübünde forma giyen Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, ‘Real Madrid'te oynayacağım zamanın hayalini kuruyorum’ dedi

12 Temmuz 2014 18:41

Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, İspanyol spor gazetesi Marca’ya verdiği özel demeçte Real Madrid'de oynamak istediğini çok açık bir şekilde açıkladı."Madrid'e gözü kapalı giderim" diyen Rodriguez, "Real Madrid'de oynamak her futbolcunun rüyasıdır, elbette benim de rüyam. Real Madrid'te oynayacağım zamanın hayalini kuruyorum ama Monaco'nun kararına da saygı gösteririm" şeklinde konuştu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Santiago Bernabue Stadı'na ilk girdiğinde kendi kendine "Bir gün burada oynamak istiyorum" dediğini ifade eden Rodriguez, Zidane ve Ronaldo gibi futbolcuların oynadığı "Galaksililer" (Los Galacticos) olarak adlandırılan dönemden beri Real Madrid'e büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Her kulübe saygı gösterdiğini ancak Real Madrid'in başka olduğunu belirten 23 yaşındaki forvet, "Ronaldo, Benzema ve Bale ile birlikte oynamak bir rüya. Bundan sonra transferim için her şey Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez'e bağlı" diye konuştu.

Kolombiya Milli Takımı ile başarılı bir Dünya Kupası yaşayan James, "Çalışarak, her gün kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Çok hırslı, tutkulu biriyim. Genç olduğum için üzerimde baskı hissetmiyorum. Kaliteme güveniyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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