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Deutsche Welle

James Rodriguez Real Madrid’de

Dünya Kupası’nın gol kralı James Rodriguez Real Madrid’de. İspanyol devi, Kolombiyalı orta saha yıldızının transferini resmi internet sitesinden açıkladı.

22 Temmuz 2014 19:55


Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, yeni sezon için kadrosunu bir yıldız isimle daha güçlendirdi. İspanyol devi, Fransa birinci Lig takımlarından Monaco forması giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.

Basında yer alan haberlere göre Real Madrid'in transfer için Monaco kulübüne 80 milyon euro ödeyeceği belirtilirken 23 yaşındaki golcünün yeni kulübünde yıllık 7 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Futbol tarihinin en pahalı transferlerinden birine daha imza atan Real Madrid, Rodriguez'in gelişini resmi internet sitesinden de duyurdu.

Yeni kulübüyle 6 yıllık sözleşmeye imza atan James Rodriguez, Brezilya'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'nda 6 golle gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Real Madrid, yeni sezon için 30 milyon euroya Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Toni Kroos'tan sonra ses getiren bir başka transferi daha bitirmiş oldu.

Bugün sağlık kontrolünden geçen Rodriguez, akşam saatlerinde yeni formasıyla Bernabeu stadında kamuoyu önüne çıkacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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