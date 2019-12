-JAMES MURDOCH ATEŞ ALTINDA LONDRA (A.A) - 22.07.2011 - İngiltere'de telekulak skandalı nedeniyle eleştirilen ''News International'' şirketinin yönetim kurulu başkanı James Murdoch'ın, parlamenterlere yanlış ifade verdiği iddia ediliyor. Murdoch ifadesinin arkasında olsa da Başbakan David Cameron Murdoch'ın parlamentoya tekrar ifade vermesi gerektiğini söyledi. James Murdoch geçen salı günü, İngiliz Parlamentosunun Kültür, Medya ve Spor Komisyonu üyelerine verdiği ifadede, yasa dışı telefon dinleme skandalının birden fazla muhabirle sınırlı kalmadığına dair bir e-posta almadığını söylemişti. Ancak gazetenin eski editörü Colin Myler ve gazetenin hukuk işlerinden sorumlu avukatı Tom Crone, Murdoch'ı bu konuda bilgilendirdiklerini savundu. İngiltere Başbakanı Cameron, "James Murdoch'ın cevaplaması gereken sorular olduğu açıktır ve bunu yapacağından eminim" dedi. Tartışmaya neden olan e-postada dinlenen telefon mesajının bir dökümünün olduğu söyleniyor. Konu, Profesyonel Futbolcular Birliği'nin direktörü Gordon Taylor'la 2008 yılında mahkeme dışında varılan bir anlaşmaya dayanıyor. Taylor, gazeteye karşı gördüğü zararlar için açtığı davayı, 700 bin sterlin ödenmesi üzerine çekmişti. Parlamentoya ifade verdiği sırada James Murdoch'a ''Taylor ile pazarlığa onay verdiğinizde, telefon mesajının dökümünü içeren e-postayı gördünüz ya da haberdar edildiniz mi?'' diye sorulmuş, Murdoch da ''Hayır o zaman bu durumdan haberdar değildim'' yanıtını vermişti. Bu arada BBC, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (FBI), İngiliz aktör Jude Law'la temasa geçmeye hazırlandığını bildirdi. Jude Law'un telefon mesajlarının Amerika'yı ziyaret ettiği sırada ''News of the World'' gazetesi tarafından dinlendiği iddia ediliyordu. Rupert Murdoch, parlamento komisyonuna verdiği ifadede telefonların Amerika'da da dinlendiğine bir kanıt olmadığını söylemişti. İki hafta önce patlak veren ve binlerce insanın telefonlarının yasa dışı olarak dinlendiğinin iddia edildiği skandal, İngiltere kamuoyunda Murdoch'ın sahibi olduğu News Corporation'a karşı tepki uyandırdı ve grubun sahibi olduğu ''News of the World'' gazetesinin kapatılmasına neden oldu. Telefon dinleme skandalı, İngiltere'de medya, siyaset ve polis arasındaki ilişkilerin yeniden sorgulanmasına yol açtı.