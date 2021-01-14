James Harden, Kevin Durant ve Kyrie Irving ile ligin yeni 'büyük üçlüsü'nü oluşturmaya Nets'e gidiyor

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NBA tarihinin en iyi skorerlerinden biri olan James Harden, 4 takımın katıldığı bir takas ile Brooklyn Nets'e gitti.
Harden, Nets'te Kevin Durant ve Kyrie Irving'e katılacak. Üçlünün basketbol tarihinin en etkili hücum hatlarından birini oluşturabileceği konuşuluyor.
4 takımlık takas dahilinde Nets; Chris LeVert,Jarrett Allen, Taurean Prince, Rodions Kurucs ve 3 birinci tur seçiminden vazgeçti.
Çeşitli kaynaklara göre takımların takas sonucu aldıkları şunlar:
Nets:
-James Harden
Rockets:
- Oladipo
- Exum
- Kurucs
- 3 BKN ilk tur seçimi
- 1 MIL ilk tur seçimi
- 4 BKN ilk tur değişikliği
Pacers:
- Caris LeVert
- İkinci tur seçimi
Cavaliers:
-Jarrett Allen
-Taurean Prince
Harden, sezonun başlamasına kıs süre kala Houston Rockets yönetimine takımdan ayrılmak istediğini duyurmuş, hazırlık kampına katılmamış ve Covid-19 protokollerini ihlal ederek bir partiye katıldığı görülmüştü.
Öte yandan Harden, kilo almakla eleştirilmişti.