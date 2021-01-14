James Harden, Kevin Durant ve Kyrie Irving ile ligin yeni 'büyük üçlüsü'nü oluşturmaya Nets'e gidiyor

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NBA tarihinin en iyi skorerlerinden biri olan James Harden, 4 takımın katıldığı bir takas ile Brooklyn Nets'e gitti.

Harden, Nets'te Kevin Durant ve Kyrie Irving'e katılacak. Üçlünün basketbol tarihinin en etkili hücum hatlarından birini oluşturabileceği konuşuluyor.

4 takımlık takas dahilinde Nets; Chris LeVert,Jarrett Allen, Taurean Prince, Rodions Kurucs ve 3 birinci tur seçiminden vazgeçti.

Çeşitli kaynaklara göre takımların takas sonucu aldıkları şunlar:

Nets:

-James Harden

Rockets:

- Oladipo

- Exum

- Kurucs

- 3 BKN ilk tur seçimi

- 1 MIL ilk tur seçimi

- 4 BKN ilk tur değişikliği



Pacers:



- Caris LeVert

- İkinci tur seçimi



Cavaliers:



-Jarrett Allen

-Taurean Prince





Harden, sezonun başlamasına kıs süre kala Houston Rockets yönetimine takımdan ayrılmak istediğini duyurmuş, hazırlık kampına katılmamış ve Covid-19 protokollerini ihlal ederek bir partiye katıldığı görülmüştü.



Öte yandan Harden, kilo almakla eleştirilmişti.