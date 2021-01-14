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Spor

James Harden, Kevin Durant ve Kyrie Irving ile ligin yeni 'büyük üçlüsü'nü oluşturmaya Nets'e gidiyor

14 Ocak 2021 07:40

T24 Dış Haberler/ Spor

NBA tarihinin en iyi skorerlerinden biri olan James Harden, 4 takımın katıldığı bir takas ile Brooklyn Nets'e gitti. 

Harden, Nets'te Kevin Durant ve Kyrie Irving'e katılacak. Üçlünün basketbol tarihinin en etkili hücum hatlarından birini oluşturabileceği konuşuluyor.

4 takımlık takas dahilinde Nets; Chris LeVert,Jarrett Allen, Taurean Prince, Rodions Kurucs ve 3 birinci tur seçiminden vazgeçti.

Çeşitli kaynaklara göre takımların takas sonucu aldıkları şunlar:

Nets:
-James Harden 

Rockets:

- Oladipo
- Exum
- Kurucs
- 3 BKN ilk tur seçimi
- 1 MIL ilk tur seçimi
- 4 BKN ilk tur değişikliği

Pacers:

- Caris LeVert
- İkinci tur seçimi

Cavaliers:

-Jarrett Allen
-Taurean Prince


Harden, sezonun başlamasına kıs süre kala Houston Rockets yönetimine takımdan ayrılmak istediğini duyurmuş, hazırlık kampına katılmamış ve Covid-19 protokollerini ihlal ederek bir partiye katıldığı görülmüştü.

Öte yandan Harden, kilo almakla eleştirilmişti.

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