Bilimkurgu yapımı Star Trek/ Uzay Yolu’nun televizyon dizisinde Scotty karakterini canlandıran James Doohan’ın külleri uzaya gönderildi

SpaceX firması tarafından salı günü uzaya gönderilen Falcon 9 roketinde Doohan ile birlikte 320 kişinin daha külleri bulunuyor.

Uzaya özel uçuşlar düzenleyen Celestis şirketi, 2005’te yaşamını yitiren Doohan’ın bedenine ait küllerin roketin içinde olduğunu doğruladı.

Dragon uzay aracını taşıyan rokette Mercury 7 astronotu Gordon Cooper’ın da külleri bulunuyor. Bu hafta Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak roket, birkaç ay yörüngede kaldıktan sonra Dünya’nın atmosferine düştüğünde yanarak yok olacak.

Böylece Uzay Yolu serisiyle özdeşleşen, Kaptan Kirk’ün meşhur repliği “Işınla beni Scotty”nin bir anlamda tam tersi gerçekleşmiş olacak. Zira Kaptan Kirk, ne zaman ekibiyle birlikte uzay gemisine dönmek istese, ışınlama cihazını çalıştırması için mühendis Scotty’ye bu emri verirdi.