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Kültür-Sanat

"James Dean ve Marlon Brando seks seanslarında buluşuyordu"

ABD'li iki yazar Brando ve Dean hakkında çarpıcı iddialarda bulundu

17 Mart 2016 11:39

Darwin Porter ve Danforth Prince'ın kaleme aldığı ABD'de gelecek ay çıkacak In James Dean: Tomorrow Never Comes adlı kitapta, Marlon Brando ve James Dean arasından "sanılandan çok daha karmaşık" bir ilişkinin olduğu iddia edildi. Kitaptaki iddialar arasında Brando ve Dean'in 'efendi-köle fantezisinin yaşandığı sesk seanslarında' buluştuğu, Dean'in vücudunda sigara söndürülmesini istediği yazıldı.

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, bazı kaynaklar ve Dean’i tanıyan gazetecilerle yapılan mülakatlar kullanılarak hazırlanan kitapta, Brando’nun Dean’in aşkına hiçbir zaman karşılık vermediği ve eğlence için genç sevgilisiyle ‘kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığı’ yazıldı.

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