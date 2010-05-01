James Cameron'dan NASA'ya '3 boyut' yardımı

T24 - Amerikan uzay kurumu NASA, Mars'a gönderilecek tekerlekli robota 3 boyutlu kamera eklenmesi için Avatar filminin yönetmeni James Cameron'dan yardım alacak.





Kızıl Gezegen'e gelecek yıl gönderilecek yeni Rover Curiosity'ye, Cameron'ın NASA Başkanı Charles Bolden'ı yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu renkli filmin, uzay çalışmalarını destekleyeceği ve kamuoyunu heyecanlandıracağı yönünde ikna etmesiyle stereoskopik kamera takılacak.





Bunun üzerine robot için başta satın aldığı normal kameralardan vazgeçen NASA, 1.5 milyar dolarlık bu projenin parçası olarak 3 boyutlu kameralar için onay verdi.





3 boyutlu kameranın kum fırtınaları gibi dramatik görüntüleri daha iyi kaydedeceğini düşünen 55 yaşındaki yönetmen Cameron, projenin bir parçası olmanın heyecan verici olduğunu söyledi.