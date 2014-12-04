James Bond'un yeni filmi: Spectre

Yönetmen Sam Mendes Buckinghamshire'daki Pinewood Stüdyoları'nda düzenlenen törende yaptığı açıklamada yeni filmin adını kamuoyuna açıkladı. Çekimlerine pazartesi günü başlanacak filmin İngiltere'de Ekim 2015'te gösterim girmesi bekleniyor. Yeni filmde de James Bond'u Daniel Craig canlandıracak.

Spectre James Bond'un mücadele ettiği hayali küresel terör örgütü "SPecial Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion"ın kısaltması.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni Bond filminde Sherclok dizisinde Sherlock Holmes'un azılı düşmanı Moriarty'yi canlandıran Andrew Scott "Denbigh" adlı MI5 çalışanını oynayacak.

İtalyan aktris Monica Belluci ve Fransız aktris Lea Seydoux da yeni Bond kızları olacak.

Stüdyonun açıklamasına göre yeni filmde James Bond'un "geçmişinden gelen şifreli bir mesajla şeytani bir örgütü ortaya çıkartacak" .

Tanıtım toplantısında James Bond'un yeni otomobili Aston Martin DB10 da kamuoyuna gösterildi.

Filmin çekimleri, Londra, Mexico City ve Fas'taki Tanca ve Erfud'da yapılacak.