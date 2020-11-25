James Bond’un kullandığı silah açık artırmaya çıkarılacak

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Sean Connery’nin James Bond filmindeki silahı açık artırmaya çıkarılıyor.



90 yaşında aramızdan ayrılan Connery'nin 1962 yapımlı ilk Bond filmi olan ‘’Dr.No’’ da kullandığı silah, 3 Aralık’ta ABD’de Juliens Müzayedesi’nde gerçekleşecek ‘’İkonlar ve İdoller Üçlemesi: Hollywood’’ adlı açık artırmada alıcısını arayacak.

Müzayede evinden silahın özelliği ile ilgili Fox News’e yapılan açıklamada, "James Bond karakterinin sinematik başlangıcında, Connery bu kahraman tabancayı film boyunca kullanıyor ve bu tabanca son altmış yıldır kitaplarda, filmlerde ve diğer medya araçlarında yer alan karakterin belirlenmesine ve tanımlanmasına yardımcı oldu” ifadeleri kullanıldı.

Walther PPK serisi Bond tabancasının 150 bin ile 200 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.





