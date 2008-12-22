Gardrobu dağınık ama şık ve elegan olan James Bond Tom Ford giyiyor.



Konu stil ve şıklık olunca Quantum of Solace filminin yıldızı James Bond’a 10 üzerinden 10 vermemek mümkün değil.



Daniel Craig tarafından ikinci kere canlandırılan en yeni Bond, Sean Connery’nin ruhunda direnişini sürdürüyor.



Filmin kostüm direktörü Louise Frogley, Bond’un stilinin dağınık, ancak şık ve elegan olduğunu söylüyor. Bond’un kostümündeki renk paleti ise siyah, beyaz, mavi ve griden oluşuyor.

Güçlü bir adam yaratmak için Bond’a layık olan marka Gucci efsanesini yaratan Tom Ford olarak seçiliyor. Ford’un takımlarının her yerde bulunmayan özellikte bir gizem taşıdığına inanılıyor.



Tom Ford takımlarının kesimi Bond sürekli hareket halinde olduğu için çok önemli. Çünkü Bond görüntüsünden ödün vermeden sürekli koşuyor, atlıyor ya da ateş ediyor. Ceketlerinin etek kısmının bu hareketlere imkan tanıması gerek. Ayrıca 90’larda geniş takımlar modayken, günümüzde 60’ların çizgisini taşıyan dar kesim ön planda olduğu için Ford’un dar kalıpları bu anlayışla tasarlanmış.







