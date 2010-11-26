-JAMES BOND TABANCASINA 277 BİN STERLİN LONDRA (A.A) - 25.11.2010 - Londra'da Christie's Müzayede Evi'nde "Yıldız Savaşları" filminin kostümü beklendiği gibi satılamazken, 1963 yapımı James Bond filminin havalı tabancası umulmadık biçimde yüksek fiyata satıldı. Sean Connery'nin "Rusya'dan Sevgilerle" James Bond 007 casusluk-avantür filminde kullanılan tabanca, George Lucas'ın Yıldız Savaşları filminin miğferini geride bıraktı. 007 tabancası, 277,250 bin sterlin'den (437 bin 206 dolar) alıcı buldu. Yıldız Savaşları'nda kullanılan kara maske-miğfer zırhın 160-230 bin sterlinlik açılış fiyatına kimse ilgi göstermedi.