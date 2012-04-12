James Bond, İstanbul'u trafiğe kapatıyor

Dünyanın en uzun soluklu seri filmi James Bond'un İstanbul’da yapılacak çekimleri için Eminönü Meydanı dört gün olmak üzere 14 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında bazı caddeler ise farklı günlerde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

007 James Bond serisinin son filmi 'Skyfall'ın çekimleri Adana'nın ardından şimdi de İstanbul'da devam edecek. Çekimler nedeniyle Eminönü Meydanı dört gün ve bazı caddeler farklı günlerde kapalı olacak.

Yeni James Bond filminin İstanbul’da yapılacak çekimleri için, çalışma güzergâhlarında uygun çalışma ortamının oluşturulması ve araç ve yaya trafiğinin kontrol altına alınması amacıyla bazı yollar trafiğe kapanacak.