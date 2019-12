-JAMES BOND FİLMLERİNİN BESTECİSİ ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 31.01.2011 - James Bond filmleri için yaptığı müziklerle tanınan, 5 Oscar ödülü sahibi kompozitör John Barry yaşamını yitirdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Barry'nin 77 yaşında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Barry'nin ölümü ilk kez, James Bond filmleri için yaptığı müziklerle tanınan diğer ünlü besteci David Arnold'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'a, ''Şu an kalbim dolu dolu olarak size John Barry'nin bu sabah vefat ettiğini bildiriyorum'' şeklindeki ifadeleriyle duyuruldu. Barry'nin Londra'daki yardımcısı ise henüz konu hakkında bir açıklamada bulunmadı. Arnold, BBC'ye yaptığı açıklamada da ''John Barry'nin elinden tutmadığı James Bond daha az havalı olacak'' diye konuştu. ''Goldfinger'' (Altın Parmak), ''From Russia With Love'' (Rusya'dan Sevgilerle) ve Türkiye'de ''İnsan İki Kere Yaşar'' adıyla gösterime giren ''You Only Live Twice'' adlı James Bond filmleri için yaptığı müziklerle tanınan Barry, 1966 ile 1990 yılları arasında 5 kez Oscar ödülüne layık görülmüştü. ABD'de 1966'da çevrilen Born Free (Hür Doğanlar) için yaptığı film müziğiyle, ''en iyi orkestrasyon'' ve ''en iyi şarkı'' dallarında iki Oscar kazanan Barry, 1968'de çevrilen ''The Lion in Winter'', 1985'te çevrilen ve Türkiye'de ''Benim Afrikam'' adıyla gösterime giren ''Out of Africa'' ile 1990'da çevrilen ''Dances With Wolves'' (Kurtlarla Dans) filmlerine yaptığı müziklerle de Oscar'a ulaşmıştı. Barry ayrıca, ''Mary, The Queen of Scots'' (İskoçya Kraliçesi Mary) ve ''Chaplin'' adlı filmler için yaptığı müziklerle de 1971 ve 1992 yıllarında iki kez Oscar ödülüne aday gösterilmişti.