James Bond filmi No Time To Die, Koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi

James Bond serisinin "No Time To Die" filminin vizyon tarihi Koronavirüs salgını nedeniyle bir kez daha ertelendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Daniel Craig'in James Bond'u canlandıracağı No Time To Die, Nisan'da vizyona girecekken Koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi. Resmi Bond, Twitter hesabından yapılan açıklamada filmin ekim ayında vizyona gireceği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle erteleme yaşayan ilk filmlerden biri No Time To Die olmuştu. Filmin ilk 2020'nin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyordu.