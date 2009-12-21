Jamanak 100. yılını kutladı

T24 - Ermeni gazetesi Jamanak, 100. yıl etkinlikleri kapsamında 20 Aralık Perşembe günü İTÜ Maçka Kampusu’nda konser düzenledi. Konserde Türk-Ermeni, Jamanak’a sevgi duyan birçok insan hazır bulundu. İTÜ Mustafa Kemal amfisinde koltuklar dolarken yüzlerce insan da konseri ayakta izledi.



Can Barış Çevik (MİHA) - Türkiye’nin halen yayınlanmakta olan en eski gazetesi Jamanak, 100. yıl kapsamında çok özel etkinlikler yapıyor. Bunlardan biri de ünlü soprano Hasmik Papyan, piyanist Şahan Ardzruni ve Vartanants Korosu’nu İTÜ Maçka yerleşkesinde bir araya getiren konser oldu.



2. Meşrutiyet’in ilanından bu yana yayın hayatını sürdüren Jamanak, çabalarının karşılığını gazetenin 100. yılını kutlayarak aldı.



Gece soprano Hasmik Papyan ve piyanist Şahan Ardzruni’nin konseriyle başladı. İkili 11 parça çaldı ve seyircilerden oldukça iyi reaksiyon aldı. Özellikle Ermenistan tarafından ‘halk sanatçısı’ unvanı verilen Hasmik Papyan uzun uzun alkışlandı.



Kısa bir aranın ardından piyanist Ardzruni sahneye tek başına çıktı ve kısa bir resital verdi. Sonrasında Ardzruni sahneyi şef Adruşan Halacyan ile Vartanants Korosu’na bıraktı. Vartanants Korosu 52 kişilik kadrosuyla oldukça etkileyici bir konser verdi. Konserin yarısına doğru Hasmik Papyan ve Şahan Ardzruni de tekrar sahneye çıktılar ve koroya eşlik ettiler. Konser Armen Dikranyan’ın Anuş Operası’ndaki Çıldırma sahnesiyle son buldu.

