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Yaşam

Jamaikalı bakanın 20 gün önce giydiği bikini, Türk basınında olay oldu!

Birçok ulusal gazetede yer alan haberde, 'bakanın bikinisinin Jamaika'yı karıştırdığı' öne sürülüyor

26 Aralık 2014 13:36

Jamaika Gençlik ve Kültür Bakanı Lisa Hanna’nın 6 Aralık’ta Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğrafı, olaydan 20 gün sonra Türk basınının birçok gazetesinin birinci sayfasında kendine yer buldu. Gazetelerde yer alan haberlerde, “bakanın bikinisinin Jamaika’yı karıştırdığı” öne sürüldü ancak Google’da “Lisa Hanna” adıyla yapılan ve son bir aya ait verileri içeren aramada bakanın paylaşımıyla ilgili ülkede yapılan tartışmaların bir hafta önce sona erdiği ortaya çıkıyor.

Eski güzellik kraliçesi olan Jamaika Gençlik ve Kültür Bakanı Lisa Hanna, 6 Aralık’ta ülkenin başkenti Kingston’da düzenlenen Reggae Maratonu’nun bitiş noktası olan Long Bay plajında çektirdiği bikinili bir fotoğrafını Instagram ve Facebook’ta paylaştı.

Bakanın bikinili fotoğrafını paylaşması ülkedeki bazı haber sitelerinde yer bulurken, okuyucuların bir kısmı bakanı destekledi, bir kısmı ise paylaşıma karşı çıktı.

Ancak Jamaika basınında günler önce sona eren tartışma, fotoğrafın paylaşımından 20 gün sonra Türkiye’de birçok gazetenin birinci sayfasında yer aldı. Gazetelerde yer alan haberlerde, “bakanın bikinisinin Jamaika’yı karıştırdığı” yönünde ifadeler yer aldı.

 

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