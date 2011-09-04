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Spor

Jamaika'dan dünya rekoru!

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 4x100 metre bayrak yarışında Jamaika, 37.04'lük dereceyle dünya rekoru kırdı.

04 Eylül 2011 03:00

T24 - Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 4x100 metre bayrak yarışında Jamaika, 37.04'lük dereceyle dünya rekoru kırdı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 4x100 metre bayrak yarışında Jamaika, 37.04'lük dereceyle dünya rekoru kırdı. 



Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışında Usain Bolt'un da koştuğu Jamaika takmı, 37.04'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 

Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake ve Usain Bolt'tan oluşan Jamaika ekibi, organizasyonun son finalinde müthiş bir performans sergileyerek şampiyonanın tek dünya rekoruna imza attı. 

100 metre yarışında hatalı çıkış yaparak kendisinden rekor bekleyenleri üzen Bolt, bayrak yarışının son 100 metresindeki performansıyla dünya rekorunun kırılmasında en büyük rolü üstlendi. 

Teddy Tinmar, Christophe Lemaitre, Yannick Lesourd ve Jimmy Vicaut dörtlüsüyle temsil edilen Fransa, 38.20 ile gümüş, Jason Rogers, Kim Collins, Antoine Adams ve Brijesh Lawrence ile yarışan Saint Kitts& Nevis ise 38.49 ile bronz madalyanın sahibi oldu. 

Jamaika'yı zorlayabilecek tek ekip olarak gösterilen ABD ise son 100 metrede bayrak değiştiremedi ve böylece kürsüye çıkma şansını yitirmiş oldu. 

Bir önceki dünya rekoru, 37.10 ile yine Jamaika'ya aitti. 

Usain Bolt, 100 metre finalinde hatalı çıkış yaparak diskalifiye olmuş, 200 metrede ise altın madalyayı kazanmıştı.


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