Jamaika'da uçak pistten çıktı: 40 yaralı

T24 - Miami-Kingston seferini yapan Amerikan Airlines havayolu şirketine bağlı yolcu uçağının Jamaika'nın Kingston Havaalanı'nda pistten çıkması sonucu en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.



Jamaika Enformasyon Bakanı Darly Vaz yaptığı açıklamada, Miami'den gelen AA331 uçuş sayılı uçağın sağnak yağış sırasında Uluslararası Norman Manley Havaalanı'na inişe geçtiğini kaydetti.



İnişe geçtikten sonra pistten çıkan uçakta şu ana kadar 40 kişinin yaralandığını ifade etti. Uçakta 140 yolcu ve mürettebatın bulunuduğu da ifade edildi.



Uçağın tekerlerinin ğistle teması sonrası duramayan uçağın pistten çıktığını belirten yetkililer, uçağın plotaj hatasından mı yoksa başka bir hata nedeniyle pistten çıktığının net bir şekilde belirtmediler.



Amerikan Havayolları'nın bir sözcüsü, pistten çıkan uçağın güvenli biçimde durduğunu bildirmişti. Genelde 140 yolcu ve mürettebat taşıma kapasitesine sahip uçağın dolu olduğunu kaydeden sözcü, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti.

