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Dünya

Jamaika'da çatışmalar devam ediyor

Jamaika'da bir uyuşturucu baronunun ABD'ye teslim edileceğinin açıklanmasının ardından başlayan sokak çatışmalarında bilanço ağırlaşıyor.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- Jamaika'nın başkenti Kingston kan gölüne döndü. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu baronu Christopher Coke ve çetesine yönelik başlattığı operasyon giderek büyüyor.


Uyuşturucu baronu Christopher Coke ve adamlarının yakalanması için başlatılan operasyonda, sokaklara barikatlar kuruldu.


Uyuşturucu baronunun saklandığı tahmin edilen bölgelerdeki çatışmalarda, 44 kişi öldü. 200'ün üzerinde de yaralı var. Baron ise hala yakalanabilmiş değil.


Asker, polis ve çete üyeleri arasındaki çatışma devam ediyor. Hükümet can kaybının artmasından endişeli.


Bazı çete üylerinin çatışmaya hazırlanırkenki görüntüleri de basına yansıdı.


Yüzlerindeki maskeler ve silahlar çatışmanın boyutunu ortaya koydu..


Olaylar üzerine birçok havayolu şirketi Jamaika'ya uçak seferlerini iptal etti.


İngiltere ve İsviçre vatandaşlarına Kingston'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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