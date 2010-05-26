Jamaika'da çatışmalar devam ediyor

T24-



Uyuşturucu baronu Christopher Coke ve adamlarının yakalanması için başlatılan operasyonda, sokaklara barikatlar kuruldu.



Uyuşturucu baronunun saklandığı tahmin edilen bölgelerdeki çatışmalarda, 44 kişi öldü. 200'ün üzerinde de yaralı var. Baron ise hala yakalanabilmiş değil.



Asker, polis ve çete üyeleri arasındaki çatışma devam ediyor. Hükümet can kaybının artmasından endişeli.



Bazı çete üylerinin çatışmaya hazırlanırkenki görüntüleri de basına yansıdı.



Yüzlerindeki maskeler ve silahlar çatışmanın boyutunu ortaya koydu..



Olaylar üzerine birçok havayolu şirketi Jamaika'ya uçak seferlerini iptal etti.



İngiltere ve İsviçre vatandaşlarına Kingston'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.