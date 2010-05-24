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Yaşam

Jakuzinin suyu nereye gidiyor?

Güney Afrika'daki Etali Safari Pansiyonu'nun çalışanları, haftalarca pansiyondaki jakuzinin suyunun nasıl boşaldığını anlamaya çalıştı ve sonunda nedeni bir fotoğr

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Güney Afrika'daki Etali Safari Pansiyonu'nun çalışanları, haftalardır pansiyondaki jakuzinin suyunun nasıl boşaldığını anlamaya çalışıyorlardı.


Jakuzinin hiçbir yerinde delik, çatlak bulamayan çalışanlar, çaresizlik içerisinde araştırmaya devam ederlerken, müşterilerden birinin çektiği fotoğraf bu "gizem"i çözdü.


Müşterinin çektiği fotoğraf incelendiğinde, ortaya çıkan gerçek herkesi çok şaşırttı.


Bölgede yaşayan dişi filin susadıkça pansiyona gelip, hortumunu jakuzinin suyuna batırıp, kana kana içtiği bu fotoğraflarla ortaya çıktı.


Pansiyonun sahibi Susan Potgieter, fillerin günde ortalama 200 litre su içtiklerini bu yüzden de hayvanın jakuzinin suyunu bitirebilmesinin normal olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Jakuzinin suyunu içerken çekilen fotoğrafını gördüğümde gözlerime inanamadım. Aslında bizim için bir rahatlama oldu, çünkü haftalardır suların nereye gittiğini bulmaya çalışıyorduk."

"Artık müşterilerimiz jakuziyi kullanmadan önce onları etrafta bir fil var mı diye kontrol etmeleri için uyaracağız."

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