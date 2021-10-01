Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu

Katıldığı TV yayınında "Sosyal medya fenomenlerinin hepsi çöp" ifadelerini kullanan sunucu ve programcı Okan Bayülgen'e Twitch yayıncısı Jahrein'den yanıt geldi.

Jahrein, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca içerik olarak karşına 'bimbo'ları çıkartıp dalga geçtin ve bunun üstünden eşek yüküyle para kazandın. Sonra çıkıp bu içeriğinden memnun olmadığını, pişman olduğunu açıkladın. Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan'cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?" dedi.

Bayülgen'in sosyal medyadan para kazanılmasına 'kafayı taktığını' kaydeden Jahrein, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben marka olsam geleneksel medyaya hiç reklam vermem. Sosyal medya en azından sayıları veriyor. Kaç kişi görmüş, tıklamış, siteme girmiş, sepete eklemiş? Televizyona reklam veriyorsun. Reyting diye uyduruktan bir veri var.Arada değinmeye çalıştığı güzel konular var yine ama içten gelmiyor bana, kusura bakmasın. Yıllarca estetik patlaması yaşayan kadınlarla beraber olup estetik eleştirmesi ve yan taraftaki botox teyzenin o konuda onaylarcasına kafa sallaması falan tam bir iki yüzlülük seli."