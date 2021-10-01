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Yaşam

Jahrein'den Okan Bayülgen'e yanıt: Senin içeriğin de ego pornosuydu

"Biraz insen mi o yüksek atından?"

01 Ekim 2021 20:10

"Sosyal medya fenomenlerinin hepsi çöp" diyen Okan Bayülgen'e yanıt veren Twitch yayıncısı Jahrein, "Senin içeriğin de ego pornosuydu Okan'cığım. Biraz insen mi o yüksek atından?" dedi.

JahreinOkan BayülgenTwitchfenomen
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