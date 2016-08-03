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Deutsche Welle

Jagland Türkiye yolcusu

Türkiye'deki darbe girişiminden iki buçuk hafta sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Ankara'yı ziyaret edecek. Jagland'ın, Erdoğan, Yıldırım ve muhalefet temsilcileriyle görüşmesi planlanıyor.

03 Ağustos 2016 01:07


15 Temmuz'daki darbe girişiminden iki buçuk hafta sonra Avrupa Konseyi'nden bir yetkili Türkiye'yi ziyaret ediyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın çarşamba günü Ankara'ya gideceği bildirildi. Genel sekreterin Türkiye'deki gelişmelere dair birinci elden bilgi almak istediği belirtildi.

Jagland'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve muhalafet temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor. Jagland'ın ziyareti, son günlerde Türkiye ile Avrupa arasında kızışan tartışmalar nedeniyle önem taşıyor.

Türk hükümetinin darbe girişimi sonrası soruşturma kapsamında başlattığı operasyon, gözaltı, görevden alma ve tutuklamalar uluslararası tepkilere yol açtı. Avrupa Birliği yetkilileri de Türk hükümetine orantılılık ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalma çağrıları yapmışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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