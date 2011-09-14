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Dünya

Jacqueline Kennedy'nin ses kayıtları yayınlandı NEW YORK (A.A)

14 Eylül 2011 22:03

-Jacqueline Kennedy'nin ses kayıtları yayınlandı NEW YORK (A.A) - 14.09.2011 - ABD'nin suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy'nin ne "kötü" diye nitelediği Fransız General Charles de Gaulle'ü, ne de "bencil" bulduğu Fransızları sevdiği ortaya çıktı. ABD'nin efsane başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie Kennedy'nin eski Beyaz Saray danışmanlarından tarihçi Arthur Schlesinger ile 194'te yaptığı röportajların ses kaydı ve içeriği ABD ile Fransa'da yayınlanıyor. Kennedy'nin suikaste kurban gitmesinden dört ay sonra yapılan röportajda Jackie Kennedy, "Jack ile evlendiğimde de Gaulle kahramanımdı" derken, Mayıs 1961'de eşiyle Fransa'ya yaptığı ziyareti dile getirerek, "de Gaulle'ün aslında çok kötü birisi" olduğunu söylüyor. 20 yaşındayken Sorbonne Üniversitesi'nde bir yıl okuyan ve çok iyi Fransızca konuşan Jacqueline Kennedy, bu kayıtlarda, Fransızlardan nefret ettiğini ifade ediyor ve "Belki iki kişi dışında düşünebileceğim tek bir Fransız yok, pek kibar değiller ve sadece kendilerini düşünüyorlar" diye konuşuyor. Hindistan'ın ilerdeki başbakanı İndira Gandi için de "huysuz, inatçı ve korkunç bir kadın" diyen Kennedy, Martin Luther King için de şüphelerini saklamıyor ve eşine onun bir "bidon" olduğunu söylediğini dile getiriyor. Kayıtlara göre, Jackie Kennedy, eşi Başkan Kennedy'nin, 1962'de Küba'daki füze kriziyle ilgili anlaşmadan sonra tarihte olumlu bir iz bırakması için "kendisine suikast düzenlenmesinin tam zamanı olduğu" şeklinde şaka yaptığını da söylemişti. Jackie Kennedy kayıtlarda, "Herşeyin harika bir şekilde halledildiği füze krizinden sonra John, (eğer birinin bana suikast düzenleme planı varsa, tam zamanı) dedi" diye anlatıyor. Eşinin suikaste kurban gitmesinden dört ay sonra Kasım 1964'te Jacqueline Kennedy (1929-1994) tarihçi Schlesinger'e sekiz saatlik bir mülakat vermişti.

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