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Dünya

Jacob Zuma yeniden devlet başkanı

06 Mayıs 2009 20:24

Güney Afrika parlamentosu, devlet başkanı olarak Afrika Ulusal Kongresi'nden Jacob Zuma'yı seçti.

Devlet başkanlığına, Nelson Mandela'nın eski karısı, Winnie Madikizela-Mandela tarafından aday gösterilen Zuma, parlamentodaki 277 milletvekilinin oyunu alırken, Halk Kongresi partisinin adayı Mvume Dandala 47 oyda kaldı.

Zuma'nın 2 eşi olması sebebiyle, ülkenin "first lady"sinin kim olacağı merakla bekleniyor.

Bir Zulu gelenekçisi ve çok eşli olan 67 yaşındaki Zuma, şimdiye dek 4 kadınla dünyaevine girdi, ancak şu anda, 1973'te evlendiği Sizakele Khumalo ve geçen yıl evlendiği Ntuli ile birlikte yaşıyor.

Diğer eşlerinden Kate Mantsho Zuma 2000'de intihar etmişti. 1998'de Nkosazana Dlamini Zuma'dan boşanan Jacob Zuma'nın 10'dan fazla çocuğubulunuyor.

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