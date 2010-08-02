-JACKSON'UN BİLİNMEYEN ŞARKILARI LOS ANGELES (A.A) - 02.08.2010 - Sony Music şirketi, geçen yıl aşırı doz ilaç almasının ardından hayata veda eden Michael Jakson'ın daha önce bilinmeyen 10 şarkısından oluşan bir albümü, Kasım ayında piyasaya çıkaracak. Rolling Stone dergisindeki haberde, Haziran 2009'da ölen ''pop kralının'' mirasını yönetenlerle plak şirketinin albüm konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Albümde yer alacak şarkılarının çoğunun, Jackson'ın 80'li yıllara uzanan ve kasada saklı tutulan kayıtlarından seçmeler olacağı kaydedildi. Haberde, pop kralının kasasında 100'den fazla hiç bilinmeyen şarkı bulunduğu ifade edildi.