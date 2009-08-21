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Jackson'ın gay aşığı ortaya çıktı!

Micheal Jackson'ın dermatoloğunda çalışan 35 yaşındaki Jason Pfeiffer "Pop'un Kralı"yla gizli buluşmalar yaşadıklarını iddia etti.

21 Ağustos 2009 03:00

Jackson'ın dermatoloğunda çalışan 35 yaşındaki Jason Pfeiffer "Pop'un Kralı"yla gizli buluşmalar yaşadıklarını iddia etti.

Pfeiffer'e göre ilk buluşmaları Pfeiffer'ın arabasında oldu, izlenmediklerinden emin oldular ama yine de başkalarının bunu tahmin ettiğini düşündü. Michael'ın ölümünden sonra yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu söyleyen Pfeiffer, Jackson'ın ölmeden iki hafta kadar önce tuhaf davranmaya başladığını, devamlı dinle ilgili, 2012 yılında tamamlanacak olan Maya Takvimi ile ilgili konuşmalar yaptığını dile getirdi.

 

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