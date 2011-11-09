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Yaşam

Jackson'ın eşyaları satışa sunuluyor LOS ANGELES (A.A)

09 Kasım 2011 17:14

-Jackson'ın eşyaları satışa sunuluyor LOS ANGELES (A.A) - 09.11.2011 - Michael Jackson'ın son günlerini geçirdiği malikanede bulunan eşyaları satışa çıkarılacak.  Aralarında şarkıcının son nefesini verdiği yatağın da bulunduğu eşyalar, 17 Aralık'ta Julien's Müzayede Evi tarafından açık artırmada satılacak. Satılacak eşyalar arasında antika mobilyalar ve tablolar da bulunuyor. Eşyalar dışında Jackson'ın 3 çocuğu ile birlikte Aralık 2008 ile Haziran 2009 tarihleri arasında yaşadığı ev de satışa çıkarılıyor. Jackson'ın çocuklarından biri tarafından evin mutfağındaki tahtaya tebeşirle yazılmış notun da hala durduğu belirtildi. Notta "Babacığım seni çok seviyorum" yazdığı ifade edildi.

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