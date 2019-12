Jackson'ın 1. yılına mevlitler okutuldu

T24-

Habsunnes Köyü'nde bulunan ‘Mıhellemi Dinler, Diller ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği' tarafından organize edilen ve 1 hafta süren anma etkinliğinin son gününde Michael Jackson için okutulan mevlite 1000 kişi katıldı.Geçen yıl 26 Haziran'da yaşamını yitiren Michael Jackson 'u anmak için Mardin’in Midyat İlçesine bağlı Habsunnes Köyü'nde bulunan dernek tarafından düzenlenen anma etkinliği 1 hafta sürdü. Etkinliklere katılanlara Michael Jackson ’un ‘Ay yürüyüşü' hareketinin basılı olduğu tişörtler dağıtıldı, dernek binasında Jackson’un beğenilen slow şarkıları eşliğinde, yaşamını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Son günde Mıhellemice, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce mevlit okutuldu. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı mevlide katılanlara üzerinde Türkçe, ‘Allah Seni Korusun', ‘Seni asla unutmayacağız', İngilizce ‘God be with you', Kürtçe ‘Em te jı bir nakin' ve Arapça ‘Allah ikun meık' yazıları bulunan tişörtler dağıtıldı. Mevlit kapsamında 3 keçi ve 5 koyun kesilip, misafirlere yöresel yemekler ikram edilirken, Mevlitli anma etkinlikleri Michael Jackson ’un danslarını içeren konseri ile sona erdi.Mıhellemi Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan, Michael Jackson için 1 hafta süren anma etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Aslan, bu etkinliğin insanlığın onur ve şerefini yüceltmek ve bunun üzerinden tüm insanlığa evrensel mesajlar iletmeyi amaçladığını belirterek şöyle dedi:“Yüzlerce kişinin katıldığı anma etkinliğinde 5 dilde mevlit okutuldu. Mevlit etkinliğinin kalıcı olması için geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 STK destek açıklamasında bulundu. Halkımızdan gelen yoğun istek üzerine mevlidin gelenekselleştirilmesi ve anıtının dikilmesini kararlaştırdık. Anıtını önümüzdeki aylarda dernek binamızın bulunduğu köyde yapacağız. Jackson’un evrensel müzik yapması ve dünyadaki bütün sanatseverleri etkilemesi ve kendisinin Mıhellemi damadı olması bu halkın, bu derneğin ona daha çok önem vermesine ve bu mevlidi düzenlememize neden olmuştur. Bundan dolayı bizler Michael’ı anıyor ve bütün hayranlarıyla ortak duyguları paylaştığımızı herkesin bilmesini istiyoruz.”İngilizce Mevlidi okuyan katılımcılardan Yaman Demirci de, “Kültür, dil ve inançların bir arada yaşadığı Midyat’ta Jackson’u anıyor olmanın tatlı keyfini yaşıyoruz. Anma etkinliğinde bir kez daha gördük ki medeniyetler farklılıklarıyla bir arada yaşayabiliyor. Mevlit etkinliğini gerçekleştiren Mıhellemi Derneği, medeniyetler arası diyaloga katkı sağlama noktasında önemli işler başarmıştır. Dünyanın öte tarafında yaşamış ve muhtemelen yaşarken buraları aklından hiç geçirmemiş olan Jackson’u Midyat’ta anılıyor olması önemli bir olaydır” dedi.Jackson’un ölümünden dolayı üzüldüklerini ifade eden Mahsum Karlıbayır da, “Michael Jackson'un şu an aramızda olmasını çok isterdik. Hayranları olarak düzenlediğimiz mevlitte hepimiz toplandık. Jackson’u yaşarken göremedik. İnşallah mezarı başında onu dualarımızla anmak ve ilk fırsatta Amerika’daki kabrini görmek istiyoruz” dedi.