Jackson 'yol ayrımı'ndaydı

T24 - Ünlü pop yıldızının ölümünün yıldönümünde ağabeyi Jermaine Jackson BBC'ye açıklamasında, Müslümanlıkla ilgili kitaplar okuyan Michael Jackson için "Yol ayrımındaydı' dedi.





Geçen yıl kalp krizi sonucu 50 yaşında ölen Michael Jackson'ın ağabeyi, "Michael Müslüman olsaydı, bugün hala burada olurdu" diye konuştu.



Kendisi Müslüman olan Jermaine Jackson, kardeşinin ölümünün birinci yıldönümünde BBC'ye verdiği mülakatta şunları söyledi:



"Bunu birçok nedenden dolayı söylüyorum. Ne olduğunu, kim olduğunu yüzde 100 bilirsen, çevrendeki insanların neden var olduğunu bilirsen o zaman bazı şeyler değişir ve senin için daha iyi olur. Güç kazanırsın. Allah çok güçlüdür. Michael da öğrenmeye çalışıyordu. Ona Suudi Arabistan'dan getirdiğim kitapları okuyordu. Bahreyn'den de kitaplar getirmiştim. Onu Bahreyn'e gönderen bendim. Tam yol ayrımındaydı."





Müslüman korumalar



Michael Jackson'ın Müslümanlığa geçmeye karşı olmadığını söyleyen Jermaine Jackson şöyle devam etti:



"Bütün korumaları Müslümandı. Çünkü İslam'a güveniyordu. Çünkü bunlar, gerektiğinde canını verebilecek, Michael jackson için değil Allah için iyi insan olmaya çalışan insanlar. Etrafında bu tür insanlar olması, aslında Allah'ın seni korumasıdır."



Kendisi de şarkıcı ve Jackson kardeşler Grubu'nun üyesi olan Jermaine Jackson, aile üyelerinin Michael Jackson'ın şarkılarını söyleyerek ve onun adına verilen ödülleri alarak huzur bulduğunu söyledi:



"Onsuz geçen bir yıl çok zor oldu. Duygularımı anlatacak söz bulamıyorum. İnsanın sadece başına gelince anlayabileceği şeyler bunlar. Alışmaya çalışıyoruz. Asla kolay olmayacak."





Anma Etkinliği



Michael Jackson, geçen yıl Los Angeles'taki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Şarkıcının aşırı dozda ilaç alımınından öldüğü açıklanmıştı.



Jackson'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla ABD'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Los Angeles'ta "Forever Michael" adlı etkinlikte, Jackson kostümleri giyen binlerce hayranı ünlü yıldızın şarkılarını seslendirdi.





